Um design já de si inovador recebe uma renovação. As tonalidades em Cinzento revelam as nuances do Flyknit, ao mesmo tempo que chamam a atenção para as linhas de design futuristas das VaporMax. Deixando os atacadores para trás, as Moc contam com uma fivela lateral larga com reforço para oferecer bloqueio total sem a pressão dos atacadores. As sobreposições leves e sem costuras proporcionam estrutura suficiente, permitindo ainda que o Flyknit proporcione um ajuste tipo meia.