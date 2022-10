A Nike e o fundador da Acronym®, Errolson Hugh, reinventam as pioneiras Nike Air VaporMax. O destemido do design expressa o seu louvor às sapatilhas revolucionárias formulando um design que evocam a arte do disfarce e uma visão inesperada do futuro. Os estampados de camuflado da Acronym® dominam a parte superior em Nike Flyknit, enquanto o design sem atacadores, a mola de calcanhar modificada e os tratamentos de textura ousada refletem a estética industrial de marca de Errolson. Picos nevados inspiram uma parte superior monocromática em Flyknit e a unidade Air VaporMax pintada, enquanto a banda com reforço acrescenta um toque moderno.