As Air VaporMax retomam a revolução Air com amortecimento totalmente visível e uma parte superior em Nike Flyknit para criar as Air Max mais leves e flexíveis de sempre. O design inovador elimina uma sola intermédia para permitir que o pé descanse diretamente sobre a unidade Air, proporcionando uma sensação flutuante por baixo do pé. Com as Air VaporMax, a ideia original por trás da unidade Air torna-se realidade três décadas depois.