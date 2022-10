As Air VaporMax "Preto/Anthracite" fazem com que o design já por si inovador pareça mais futurista. Ao proporcionar uma sensação flutuante diretamente por baixo do pé, a mais recente tecnologia Max Air elimina a necessidade de uma sola intermédia. A parte superior em Nike Flyknit adapta-se ao teu pé para proporcionar conforto respirável durante todo o dia. O design inovador e versátil adequa-se ainda mais à utilização no dia a dia com um acabamento simples em Preto e Anthracite.