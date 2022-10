AIR VAPORMAX 97

O PASSADO ALIA-SE AO PRESENTE

225,00 €

As sapatilhas Nike Air VaporMax 97 combinam duas das mais icónicas representações, atuais e anteriores, da unidade Air a todo o comprimento. Apresentando as mesmas linhas icónicas, inspiradas nos comboios de alta velocidade, a parte superior das Air Max 97 apresenta ainda a revolucionária unidade Air-Sole a todo o comprimento das Air VaporMax. O resultado é uma novíssima combinação que presta homenagem às Air em ponto grande e, ao mesmo tempo, oferece um look surrealista.