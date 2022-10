Com as cores das OG Air Max 95, estas Air VaporMax trazem estas tonalidades para um novo século. O Volt Flywire brilhante destaca-se numa parte superior em Flyknit com dois tons de Cinzento. Por baixo do pé, o amortecimento Air mais inovador da Nike recebe também detalhes em Volt. Assemelhando-se a uma espécie de encontro entre duas gerações diferentes e revolucionárias, estas Air VaporMax denotam uma combinação de herança e irreverência, bem como de sensatez e audácia.