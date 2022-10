169,99 €

Esta silhueta Air original foi inicialmente lançada mesmo antes do novo milénio. Incluía inovação vanguardista, desempenho aperfeiçoado e uma estética que estava à frente do seu tempo. Agora, o look regressa apresentando as mesmas caraterísticas clássicas numa forma renovada. Com Tuned Air e um acabamento iridescente apelativo, este design remete para o passado, ao mesmo tempo que mantém uma sensação vanguardista.