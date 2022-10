Lançadas em 1990, as Air Skylon foram as primeiras sapatilhas com uma unidade Air no calcanhar e no antepé incorporada na sua espuma Phylon moldada. Agora, a passada retro com amortecimento regressa com uma modernização das Air Skylon II, abraçando as suas raízes dos anos 90 com uma secção de malha em Azul Lagoon e Roxo Grand sob um Swoosh em Preto e uma etiqueta estilizada no calcanhar. Tudo isto envolto em sobreposições de camurça macia em Branco.