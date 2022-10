AIR SAFARI

DE VOLTA À SELVA

76,97 €

Originalmente lançadas em 1987 como parte do Air Pack, juntamente com as Air Max e as Air Trainer, as Air Safari definiram a base da paleta de cores que é, atualmente, um marco da Nike. Enquanto ícone de estilo, as Air Safari influenciaram silhuetas, desde as Jordan e as Air Max às Mercurial, com o seu estampado inspirado na pele de avestruz. Este lançamento recria a paleta de cores original que deu início a tudo.