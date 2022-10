129,99 €

Desenvolvidas originalmente no início do novo milénio como um modelo de running de performance, as Presto celebram o seu vigésimo aniversário ao continuar a redefinir as fronteiras do calçado moderno. A filosofia por trás do design passava por adaptar o look e a sensação de uma "t-shirt para os pés" e este modelo funciona como um testemunho dessa visão. Esta edição chega em dourado University, carmesim Hyper e vermelho Siren.