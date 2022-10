Das letras inspirada no graffiti às linhas musculares ousadas, as Air More Uptempo refletem o espírito da década de 1990 como nenhumas outras sapatilhas. Usadas em campo por alguns dos maiores talentos da era, as Uptempo deixaram o seu melhor enquanto sapatilhas de "afirmação" nas ruas. Esta paleta de cores de edição limitada amplifica o look com um esquema de cores branco sobre branco que te vai fazer brilhar.