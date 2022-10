Inspiradas no basquetebol de altos voos dos anos 80 e 90, as Air More Uptempo '96 prestam homenagem às décadas em que o basquetebol se tornou uma força global. Com as mesmas três unidades Air Sole, o maior número num único modelo de sapatilhas na altura, assim como as lendárias letras AIR a envolverem toda a superfície das sapatilhas. Na paleta de cores mais recente, a construção superior e os tons de castanho claro suavizam o look.