Skepta deixou uma marca indelével na música em Londres e mais além com o seu ritmo revolucionário e o seu vasto universo criativo. Além disso, também teve um impacto profundo no calçado ao aplicar a sua estética a uma série de designs Air Max emblemáticos. A sua mais recente colaboração reinventa outro estilo famoso de uma era dourada da história das sapatilhas, as Air Max Tailwind V.



Para esta edição Sk Air, Skepta inspirou-se no mundo natural. Baseando-se no conceito do renascimento criativo, representado pela borboleta e a sua metamorfose, a abordagem de Skepta ao design utiliza um estampado que representa as asas sublimadas de uma borboleta, rodeadas por uma rede estrutural em preto inspirada nas Air Max Tailwind V Plus. As sapatilhas integram as caraterísticas ousadas em cromado das Sk Shox, enquanto a iridescência subtil à volta do calcanhar remete para a arte termográfica da capa do álbum de 2019 de Skepta, Ignorance Is Bliss.