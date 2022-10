179,99 €

A Supreme trabalhou com a Nike numa nova versão das Air Max Plus. As sapatilhas apresentam uma parte superior de malha com dedos em TPU com logótipo personalizado nas laterais, logótipos em TPU elevados na língua e no calcanhar, biqueira em TPU, painéis de camurça nas laterais e no calcanhar, sola intermédia em espuma de poliuretano, sola exterior de borracha com amortecimento Tuned Air e haste em TPU, língua de malha com painéis com integração de design refletor e palmilha com as duas marcas.