Estamos em março, o mês das Air. Isto significa que o Air Max Day 2020 está quase a chegar. Para festejar esta celebração anual dedicada a sapatilhas, estamos a estabelecer parcerias com membros da nossa comunidade em vossa honra, os nossos campeões das Air.

Durante todo o mês, a Daniela Buck, o Rhys McKee e a Leah Dy Angeles vão desafiar-te a usares as tuas Air Max favoritas. Mostra não só a eles, mas, provavelmente, também a todo o continente como arrasas com as tuas. A Daniela, o Rhys e a Leah vão avaliar e selecionar fotografias com base no estilo e nas suas histórias. Por isso, mostra o que vales para te habilitares a aparecer em destaque na SNKRS.