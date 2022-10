139,99 €

Não lhe chamemos um regresso. É algo muito mais importante, pois têm a janela grande original. Lançadas originalmente em 1991, as Air Max BW estão de volta e mantêm-se fiéis ao design original de Tinker Hatfield que foi adotado pela cultura da dança no início da década de 2000. O amortecimento Max, a sola intermédia em espuma macia e os detalhes em malha arejada mantêm o conforto, enquanto os toques de violeta Persian na boca do calcanhar, no Swoosh e à volta da unidade Air conferem energia e um estilo apelativo.