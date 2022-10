A unidade Air visível a todo comprimento tornou-se realidade com as Air Max 97. Este modelo, por todos adorado, viria a tornar-se um ícone global nas duas décadas que seguiram o seu lançamento, tornando-se o centro das atenções com o seu design único e fluido. Agora a celebrar o seu 20.º aniversário, as Air Max 97 regressam em grande estilo e preparadas para a estação.