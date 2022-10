Há vinte anos, as Air Max 97 foram as primeiras sapatilhas de running Nike com amortecimento Max Air a todo o comprimento. Em 1998, eram lançadas as Tuned Air com uma parte superior com reforço em TPU de assinatura. Fazia todo o sentido que ambos os ícones fossem combinados para criar as atuais Air Max 97 Plus. A suave e elegante unidade Max Air a todo o comprimento equilibra as linhas ondulantes verticais das Plus. No final dos anos 90 o design e a inovação eram fortes, pretensiosos e arrojados e este modelo é uma prova da forma como as sapatilhas impulsionavam essa abordagem.