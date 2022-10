No ano passado, Jasmine Lasode derrotou centenas de londrinos ao ser coroada a vencedora do Nike: On Air da cidade em 2018. Nesta competição, os habitantes imaginaram designs de sapatilhas inspirados na sua comunidade. Os designers vencedores foram convidados a trabalhar em conjunto com a Nike para dar vida aos seus esboços de sapatilhas.



Enquanto o design de Jasmine se prepara para chegar às ruas, a designer explica a história por trás das suas Air Max 97 "London Summer of Love" inspiradas no romance.



Passaste o último ano a criar as tuas Air Max 97. Qual é a sensação de saberes que estão prontas e prestes a chegar às ruas?



"Adoro vê-las nos pés de outras pessoas, pois só as tinha visto nos meus até agora. Na verdade, isso dá-lhes toda uma nova vida e é muito entusiasmante ver outras pessoas a usá-las."