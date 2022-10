AIR MAX 97 CR7

PORTUGAL PATCHWORK

180,00 €

Em criança, Cristiano Ronaldo limitava-se a apenas dois pares de sapatilhas: umas para os jogos e outras para a escola. Enquanto as sapatilhas para a escola estavam em bom estado, as sapatilhas para os jogos acabam sempre cheias de buracos graças ao tempo infindável que Cristiano passava em campo. De cada vez que descobria um novo buraco nas sapatilhas, a sua mãe remendava-o prontamente, para que pudesse continuar a aperfeiçoar as suas capacidades. Com remendos e o Vermelho de Portugal alusivo às suas raízes, as novas Air Max 97 CR7 vão buscar a sua inspiração ao calçado da infância de Cristiano, ao mesmo tempo que celebram o seu nível de excelência inabalável dentro e fora de campo.