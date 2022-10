Há algumas décadas, as Air Max 95 deixaram a sua marca como as primeiras sapatilhas a incluírem amortecimento Nike Air visível no antepé. Atualmente, as Nike Air Max 95 OG MC SP reinventam o ícone para o verão com uma combinação de padrões camuflados e cores, impressos digitalmente sobre lona. Detalhes em nubuck completam este design único.