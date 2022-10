As Air Max 95 mudaram para sempre a história do calçado ao apresentarem o Air visível no antepé, mas essa não foi a única revolução destas sapatilhas em termos de design. Esta silhueta foi também criada com uma forte inspiração na anatomia humana, incluindo elementos que remetem para as costelas, as vértebras, os músculos e a pele. Esta paleta de cores assinala o 25.º aniversário da silhueta que definiu uma era, dando mais destaque a esse motivo com um grafismo integral inspirado num raio-X. A parte superior destaca-se com tonalidades de preto e detalhes subtis em verde Aurora.