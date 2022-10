179,99 €

A DENHAM foi fundada em Amesterdão em 2008 pelo fabricante de calças de ganga inglês, Jason Denham. Conduzida pelo espírito pioneiro das calças de ganga azuis originais, a DENHAM aborda o design com paixão e inovação, ao mesmo tempo que homenageia a tradição, combinando métodos exclusivos de efeito de lavagem, um ajuste perfeito e cortes contemporâneos com tecidos das melhores fábricas de Itália e do Japão. A marca associou-se agora à Nike para aplicar os seus tecidos requintados a uma silhueta com provas dadas: as Air Max 95. Com ganga leve concebida para assentar que nem uma luva, este estilo exibe ainda uma palmilha ilustrada e caraterísticas em Vachetta Tan.