As Nike Air Max 95 foram as primeiras sapatilhas a incluir amortecimento Nike Air no antepé. Com o passar dos anos, também ficaram conhecidas pelo seu design de assinatura inspirado nas estratificações geológicas. Este look arrojado ajudou a torná-las uma peça cobiçada para os colecionadores, atraindo toda uma geração de seguidores. A edição mais recente das Nike Air Max 95 conta com uma parte superior sem costuras e um logótipo grande que se destaca na multidão.