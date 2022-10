Com sede em Tóquio, a atmos tem uma ligação verdadeira e orgânica com a comunidade das sapatilhas. Formada por colecionadores de sapatilhas, a atmos homenageia agora outros colecionadores de todo o mundo com a coleção "We Love Nike". Um grafismo único ao longo da parte superior faz alusão às caixas de calçado em todos os modelos essenciais Air Max da Nike. Apresentado nas intemporais Air Max 95, o estampado integra-se com uma paleta de cores que remete para as Air Max 95 originais criadas por Sergio Lozano.