150,00 €

Lançadas pela primeira vez em 1990 como as melhores sapatilhas de running da Nike e inicialmente denominadas Air Max 3, as Air Max 90 eram um modelo essencial profundamente enraizado nas subculturas dos anos 90 e, mais tarde, tornaram-se um favorito do público em geral. À medida que as Air Max 90 se aproximam do seu 30.º aniversário, a Nike associou-se aos pioneiros da moda urbana global da Undefeated para prestar homenagem a este ícone. Combinando as cores e o toque especial daquela era com materiais premium, mas simples, estas Air Max 90 foram concebidas para serem usadas.