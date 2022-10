Prontas para uma nova década, as Air Max 90 concebidas por Tinker Hatfield capturam o fenómeno do ar visível, elevando o design das sapatilhas a um novo máximo. Reconhecido por corredores e amantes de sapatilhas da mesma forma, este ícone da cultura das sapatilhas proporciona maior amortecimento, maior flexibilidade e mais ligações culturais, tendo encontrado um lugar especial no cenário da música alternativa do Reino Unido.

As Ten: Nike Air Max 90 mostram ao mundo o que está subjacente a cada par que já esteve em contacto com a estrada através de uma expressão desconstruída que liberta a energia incorporada na silhueta.