159,99 €

As Air Max 90 são sinónimo das subculturas de graffiters, rappers e adeptos de futebol de Moscovo desde o início da década de 2000. Na sua última versão, as Air Max "Moscow" mantêm-se fiéis às suas raízes e prestam homenagem ao ADN urbano da cidade mais agitada da Rússia.

Tal como na silhueta das AM90 Recraft deste ano, as Air Max 90 "Moscow" apresentam o perfil mais plano do modelo original, uma costura central e um Swoosh adaptado com um resguardo ligeiramente mais baixo para um look mais dinâmico. O cinzento Smoke faz alusão à inesquecível arquitetura da cidade e os detalhes em prateado conferem uma sensação futurista. Os emblemáticos apontamentos de Infrared e azul Laser são combinados pela primeira vez para expressar o brilho dos faróis dos carros, comboios, sinais de metro e cartazes em néon de Moscovo. As palavras para "Velocidade" e "Cidade" em relevo nos resguardos remetem para Moscovo. Tudo isto é complementado por sobreposições em pele premium e integração de design refletor na parte superior e na boca para que as sapatilhas brilhem intensamente nas noites mais longas.