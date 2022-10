O estilo retro dos anos 90 define estas Air Max 90 reformuladas, uma homenagem à herança da silhueta que se destaca por si mesma. As cores desgastadas pelo sol nos resguardos clássicos em pele maleável e camurça texturizada remetem para o passado, proporcionando um look e uma sensação vintage. Os detalhes inspirados no desporto na malha combinam-se com os Swooshes com integração de design refletor para conferir um toque moderno, mas as sapatilhas aproximam-se mais de uma edição nostálgica das AM90 originais que nunca foi lançada… até agora.