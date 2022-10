139,99 €

Fundado em 1891, o AIK mantém a sua forte posição no topo do futebol sueco há 130 anos. O clube juntou-se à Nike para comemorar a ocasião com uma edição especial das Air Max 90. O posicionamento da marca subtil em dourado com integração de design refletor presta homenagem ao marco histórico, com "1891" gravado no calcanhar, bem como elementos visuais adicionais e diferenciados na etiqueta de cada língua. Numa referência a Estocolmo, a palmilha conta com uma linha azul que representa o vasto metropolitano da cidade.