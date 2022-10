160,00 €

Sem qualquer intenção de ser ultrapassada por uma longa linha de paletas de cor Air Max 90 maximalistas, esta versão pantanosa contorna todos os obstáculos para ostentar as suas longas e ameaçadoras garras. Uma batalha no lodaçal manifestada na forma de calçado casual, o padrão de pele de animal falsa assume uma posição de destaque na parte superior sobre o resguardo em padrão de crocodilo, enquanto a palmilha e a sola interior ganham vida em vermelho. Até mesmo a sola exterior translúcida te oferece um vislumbre do interior em vermelho vivo. Estas AM 90 de sangue frio mantêm-se fiéis às raízes de running da década de 90 com uma sola exterior em borracha com padrão de waffle, sobreposições cosidas e uma placa termoplástica na sola intermédia, adicionando amortecimento excecionalmente leve e elástico. Perfeitas para chamar a atenção nas ruas ou para as encheres de lama enquanto corres sobre as poças.