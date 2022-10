Em 1992, as Air Max 1 Retro tornaram-se um dos primeiros híbridos retro/casual da Nike. Combinando a parte superior em pele das Air Max 1 OG com a tecnologia atualizada do molde das Air Max 90, as sapatilhas estabeleceram-se firmemente como um estilo informal, oferecendo o último grito em termos de conforto. Apesar de terem sido lançados apenas alguns milhares de pares durante um curto ciclo de produção, as Air Max 90/1 com pele de alta qualidade em Branco dão aos fãs a oportunidade de desfrutarem desta combinação de sapatilhas em toda a sua glória de hibridismo.