As Air Max 720 foram concebidas com intenções revolucionárias e, em colaboração com Jun Takahashi da UNDERCOVER, foram elevadas a novos patamares em termos de distorção do status quo. As Air Max foram lançadas pela primeira vez em 1987 enquanto modelo de running de performance. No entanto, as Air Max 720 apresentam uma abordagem diferente, injetando e expandindo a tecnologia Max Air numas verdadeiras sapatilhas de lifestyle ao transformar a sola numa unidade Air visível a todo o comprimento com mais 6 mm de altura do que todos os modelos antecessores. Com as 720, o conforto durante todo o dia destaca-se como nunca antes.



Tendo em conta a agitação causada pela inovação das 720, faz todo o sentido que o design de Takahashi para as 720 apresente a declaração "We Make Noise Not Clothes" ("Fazemos barulho, não roupas") estampada na unidade Air em forma de bolha das sapatilhas. Em conjunto com uma sola intermédia com efeito manchado e o posicionamento da marca UNDERCOVER no calcanhar e na biqueira, a mistura entre caos e equilíbrio de Takahashi foi combinada na perfeição com uma das silhuetas Nike Air mais inovadoras.