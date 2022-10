O designer prolífico Kim Jones traz a sua vasta linhagem europeia para uma coleção de lifestyle da Nike Football inspirada na maior competição desportiva do mundo. Jones combina peças clássicas com o seu estilo de bricolage e a estética do punk londrino do fim dos anos 70 para criar uma cápsula que é tão única quanto irreverente. Em homenagem à cultura jovem das bancadas e às subculturas rave do Reino Unido nos anos 90, este modelo híbrido une ícones de calçado da Nike do passado e do presente. O sistema de laçada descentrada, a unidade Air-Sole a todo o comprimento e a tira refletora no tornozelo proporcionam o máximo de conforto. O logótipo com um rosto sorridente da Nike Football remete para a era e para o onze inicial de uma equipa.