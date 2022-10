149,99 €

Desde a sua estreia em 1987, as Air Max 1 ganham vida numa abundância de materiais e tons, mas esta paleta de cores destaca-se pelo seu estilo invulgar de dois tons. À primeira vista, a silhueta apresenta um esquema simples com posicionamento da marca em relevo, detalhes premium e caraterísticas em caqui Medium, mas, após uma análise aprofundada, há mais escondido por baixo da superfície. Cada par inclui um tecido abrasivo que permite esfregar a camada exterior da sapatilha, revelando um interior colorido. O Swoosh cosido dividido em cores no calcanhar da sapatilha remete para a sua capacidade única de transformação.