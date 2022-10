160,00 €

As Air Max 1 "London" são inspiradas na paisagem urbana e na azáfama quotidiana da cidade. Os diferentes tons de cinzento e a combinação de materiais texturizados, como pele desgastada e camurça felpuda, remetem para a mistura de estruturas de betão e pedra que compõem a capital de Inglaterra. Em homenagem à paixão de Londres pelos elementos originais das Air Max 1, este lançamento mantém a malha original na parte superior, na boca e na língua. Para completar o design, foram incluídas interpretações abstratas de dois dos marcos mais emblemáticos da cidade em cada um dos painéis laterais das sapatilhas, bem como o rio Tamisa retratado à volta do logótipo bordado a 3D no calcanhar.