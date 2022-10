Planeia a tua próxima escapadela com o modelo líder do grupo. Ao adicionar um toque de aventura às sapatilhas que revelaram a gama Air ao mundo, as Air Max 1 combinam energia soalheira com a estética das sapatilhas para trilhos. As sobreposições em camurça premium transitam de tons do deserto para azul Worn, o Swoosh refrescante em verde Vivid confere a calma do oásis e a malha arejada de dois tons ajuda a manter o conforto quando as temperaturas sobem. Para completar o look, os atacadores de três tons fazem alusão às botas de caminhada tradicionais. De que estás à espera?

SKU: DV3196-800