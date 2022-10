Em 1988, foi cunhado um dos slogans mais reconhecidos do mundo. Foi uma ode à preparação física e à coragem que tem inspirado, desde então, atletas de todo o mundo a correr mais depressa, a saltar mais alto e a ultrapassar o seu potencial, independentemente dos obstáculos no seu caminho.



Este ano, a frase celebra 30 anos.



Para comemorar o aniversário, esta edição especial das Air Max 1 da coleção Just Do It inclui o tipo de letra e o grafismo originais aquando do lançamento da frase em 1988. As sapatilhas também incluem um porta-chaves em borracha inspirado num cartaz icónico impresso no mesmo ano.