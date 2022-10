Sabes as tuas calças de ganga favoritas? Com um desgaste perfeito, desbotadas nos sítios certos e tão suaves que nem sequer te apercebes de que as estás a usar? Agora imagina algo ainda melhor. As Air Max 1 "Dirty Denim" remetem para o cobiçado lançamento de 2003 que conferiu um look envelhecido na perfeição às líderes das sapatilhas. Usa e abusa deste par todos os dias, pois a pele premium e a ganga lavada ficam melhores com o tempo. A sola intermédia em Lemon Wash intensifica a estética vintage, enquanto as costuras clássicas ao longo do resguardo e do calcanhar conferem um toque de estilo americano. Neste look retro, o desgaste e o conforto criam a combinação perfeita.

SKU: DV3050-300