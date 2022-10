Por vezes, temos mesmo de ver para crer. Foi esse o caso em 1987, quando as Air Max originais foram apresentadas. Foram as primeiras sapatilhas a permitir que os clientes e atletas vissem a tecnologia Air em funcionamento com uma unidade de ar transparente visível. Trinta anos depois, as sapatilhas de Air Max 1 Anniversary celebram o modelo que lançou luz sobre as Air e as transformaram num ícone. Incluem o mesmo design que o lendário modelo original, reformulado com materiais modernos e a histórica paleta de cores em Azul University.