AIR MAX 1/97 SW TD

O SONHO DE QUALQUER COLECIONADOR

100,00 €

Sendo um dos principais colecionadores de sapatilhas e vestuário vintage de todo o mundo, Sean Wotherspoon criou as Air Max 1/97 SW para a campanha "Vote Forward 2017", da qual saiu vencedor. O design eleito em votação simboliza a sua paixão pela cultura da década de 80 e, ao mesmo tempo, vai buscar inspiração aos bonés vintage em bombazina, às cidades que o viram crescer, Virgínia e LA, e ainda aos seus dois modelos de sapatilhas favoritos: as Air Max 1 e as Air Max 97. Originalmente lançadas como um presente surpresa para o filho do Sean, Nash, as Air Max 1/97 SW chegam agora em tamanhos para bebé.