AIR JORDAN VIII

OVO

157,47 €

Estas Air Jordan VIII juntam o Preto e o Dourado em OVO. As sobreposições em pele de alta qualidade movem a luz para áreas de camurça mais escuras. Os destaques em Dourado no calcanhar e na sola chamam a atenção, enquanto um Jumpman Vermelho na língua oferece um look baseado nas Jordan DNA. Os detalhes na palmilha e na presilha do calcanhar acrescentam à história mais uma colaboração com o October's Very Own.