A linha Flight Utility da marca Jordan tem apresentado silhuetas inovadoras de performance e lifestyle, e o modelo mais recente combina tecnologia Nike Air com a linguagem de design da Jordan. As Jordan Proto-Max 720 chegam-nos com uma parte superior em tecido leve e flexível sobre inovação 720 Air. A língua e o calcanhar contam com detalhes gráficos Flight Utility para conferir uma estética espacial, enquanto a tira ajustável no calcanhar garante um ajuste personalizável.