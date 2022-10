199,99 €

Celebra este Ano Novo Lunar com o estilo clássico da marca Jordan. Estas Air Jordan 6 Low remetem para o legado das festividades do Ano Novo Lunar utilizando detalhes inspirados em jarros de porcelana trabalhados sobre uma pele fissurada no tom Spruce Aura. O dourado metalizado ao longo da sola intermédia e à volta do logótipo Air Jordan no calcanhar eleva este estilo a novos patamares, enquanto o forro da boca em cetim proporciona um toque premium. Com estas Air Jordan 6 Low especiais, caminha com confiança e ousadia durante o Ano do Tigre.

SKU: DH6928-073