Este especial de verão celebra o 30.º aniversário da lendária silhueta das AJ5 ao combinar as três paletas de cores originais das sapatilhas numa única forma: vermelho Fire, prateado metalizado e Grape Ice. No entanto, em vez de se tentarem sobrepor entre si, repara como a parte superior em camurça escurecida harmoniza estas paletas de cores nos elementos de design de assinatura das sapatilhas, como a língua almofadada e as linhas da sola intermédia com "dentes de tubarão". Da mesma forma que as grandes equipas trabalham em conjunto, estas cores originais combinam-se para criar um look totalmente novo que as distingue das suas antecessoras.