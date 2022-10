As Air Jordan V inspiram-se no aspeto e no desempenho dos caças. Concebidas por Tinker Hatfield e lançadas pela primeira vez em 1990, a versão mais recente chega com uma construção de alta qualidade, substituindo a rede de malha do modelo original por detalhes em pele entrançada. As sapatilhas estão revestidas em Pure Platinum desde a parte superior até à parte inferior transparente, criando um look subtilmente luxuoso.