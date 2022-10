A adorada silhueta de 1990 concebida por Tinker Hatfield está de volta com novos toques de cor da marca Jordan. A parte superior discreta em nobuck preto prepara o cenário para caraterísticas em azul Racer no Jumpman, no interior da língua, no bloqueio dos atacadores e, mais importante ainda, à volta da sola intermédia Air exposta. O esquema de blocos de cor, embora simples e elegante, também presta homenagem à linha Air Jordan 5. A língua com design refletor, juntamente com uma sola exterior glacial e um reforço no painel cruzado, completa um design que se mantém discreto até as luzes se acenderem.

SKU: CT4838-004