As mais recentes Air Jordan V desviam-se das suas origens no basquetebol e focam-se no Paris Saint-Germain Football Club. As sapatilhas apresentam logótipos com as duas marcas, cores inspiradas nas camisolas do clube, nubuck de alta qualidade e uma língua em Preto refletor que combina com o equipamento do Black Cat. O "23" bordado do MJ foi trocado pelo "75", os primeiros dois números de todos os códigos postais de Paris. "Ici C'est" na língua interior evidencia o slogan da equipa e o canto da multidão, o mesmo que faz tremer as bancadas durante todos os jogos em casa.