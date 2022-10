190,00 €

Sendo um ícone respeitado do basquetebol e da história da cultura pop, as Air Jordan IV contam com uma vasta gama de célebres paletas de cores ao longo dos seus 32 anos de história. Uma das mais notáveis, a paleta de cores Black Cat inspirada numa das alcunhas do MJ, está de regresso. Este modelo retro reflete praticamente o lançamento de 2006, exibindo um look em preto sobre preto na perfeição. A silhueta monocromática em pele nobuck e os acabamentos em Graphite mate surgem em conjunto com caraterísticas reconhecíveis do modelo original, como as estruturas resistentes que fixam os atacadores e a rede respirável na parte superior. Com um Jumpman em Graphite sobre preto na língua e um logótipo brilhante em Blackout no calcanhar, esta versão furtiva é feita à medida para levantares voo até ao cesto e manteres um estilo discreto.