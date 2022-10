Estas Air Jordan 4 chegam com um esquema de cores celebrizado pelas Air Max 95. Uma gama de cinzentos em gradiente adorna a parte superior das sapatilhas, dando lugar a um acabamento em preto mate na sola exterior. Os apontamentos de néon em tons de Volt na língua, nos ilhós, na palmilha e na sola combinam-se com sobreposições de camurça e atacadores com efeito salpicado para expandir o tema. O posicionamento da marca Nike Air com integração de design refletor no calcanhar realça a inspiração do estilo no modelo original.